«Известия»: Samsung открыл 22 вакансии в московском офисе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Samsung активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса, пишут «Известия». В московском офисе компании открыто 22 вакансии, в том числе менеджеры по продажам, логистике, работе с партнерами и клиентами. Эксперты полагают, что у Samsung «есть стойкое желание остаться в России» и она направит усилия на продажи своих гаджетов через партнеров.

Как предположила основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова, судя по количеству вакансий и их описанию, компания либо рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, либо допускает вариант продаж через дистрибьюторов или площадки-посредники. Управляющий PR-агентства Khisam Communications Тауфик Хисамов также полагает, что компания надеется на возвращение в Россию в свете того, что рынок всё активнее заполняется китайскими конкурентами. Кроме того, русскоязычный сегмент целевой аудитории Samsung не ограничивается российским рынком, и очень важно поддерживать его и вне России.

При этом на горячей линии службы поддержки Samsung корреспонденту «Известий» сообщили, что российские сервисные центры начали принимать в гарантийный ремонт продукцию компании, ввезенную по параллельному импорту из Армении. IТ-эксперт Дмитрий Бевза предположил, что компания намерена заниматься гарантийным обслуживанием клиентов в России так, чтобы это не противоречило общей политике по сворачиванию бизнеса в стране. Между тем в пресс-службе Samsung заявили, что все 22 вакансии опубликованы в рамках стандартного процесса найма, и компания не приняла никакого решения о возобновлении поставок в Россию.

После ухода Electrolux из России и увольнения всех сотрудников российского офиса южнокорейская Samsung, как ранее сообщалось, наняла в свой локальный офис большую часть менеджеров компании по продажам и по развитию бизнеса в сфере крупной бытовой техники. По словам источника на рынке электроники, Samsung по-прежнему не оставляет возможности вернуться в Россию, но окончательного решения пока нет.

До этого от близкого к Samsung источника стало известно, что компания может вернуться на российский рынок до конца текущего года. Отмечается, что Samsung уже обновила ассортимент устройств на официальном российском сайте. Там теперь представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Скорое возвращение косвенно подтверждается тем, что перекупщики отказываются от поставок этой техники в Россию из-за возможного возвращения компании в страну.