Инвесторов Tesla призывают сместить Маска из-за бонуса в $55 млрд

https://static.news.ru/photo/8d1ad5fe-bb6d-11ea-8045-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Инвесторов американского производителя электромобилей Tesla призвали поддержать исключение основателя и исполнительного директора компании Илона Маска из совета директоров из-за его бонусной сделки, за счёт которой он может заработать рекордные $55,8 млрд.

Рекомендацию озвучили консультанты из компании Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), отмечая, что соглашение о выплате вознаграждения руководителю компании «несправедливо обогащает исполнительного директора».

Совет директоров, в том числе гендиректор Илон Маск, присудили себе чрезмерные компенсационные пакеты в течение трёхлетнего периода, которые, предположительно, позволили директорам обогатиться за счёт компании, — сообщили в PIRC.

По мнению консультантов, сделка может стать причиной для судебного иска, поэтому необходимо проголосовать против переизбрания Маска в совет директоров, так как он несёт «серьёзный риск нанесения ущерба репутации компании и её акционеров».

В PIRC добавили, что спорные сообщения Маска, которые регулярно появляются в Twitter, принесли Tesla ущерб на миллионы долларов, а также представляли «ненужный репутационный риск для компании», передаёт ПРАЙМ.

Как писал NEWS.ru, в мае Илон Маск заявил, что собирается распродать почти всё своё имущество. По его мнению, стоимость акций его компании Tesla слишком высокая. Котировки ценных бумаг этого предприятия после роста снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07. 20 июня он уступил покупателю $1 млн ради того, чтобы продать ему один из своих особняков в Лос-Анджелесе. В итоге сделка с недвижимостью принесла предпринимателю $29 млн.

В марте 2020 года американский бизнесмен потерял около 18% состояния. За неделю оно уменьшилось на $5,5 млрд из-за обвала мировых рынков. Акции его компании Tesla рухнули на 22%.