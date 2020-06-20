Илон Маск за $29 млн избавился от особняка в Лос-Анджелесе

https://static.news.ru/photo/d082d64e-b289-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель компании SpaceX Илон Маск уступил покупателю $1 млн ради того, чтобы продать ему один из своих особняков в Лос-Анджелесе. В итоге сделка с недвижимостью принесла предпринимателю $29 млн.

Маск покупал особняк в 2012 году у основателя компании Canyon Capital Митчела Джулиса за $17 млн, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что у предпринимателя в Лос-Анджелесе имеется ещё пять объектов недвижимости. Их распродажей Илон Маск собирается «упростить себе жизнь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск призвал разделить Amazon. Он заявил, что считает компанию монополистом, а это неправильно. Маск уверен, что Amazon следует разделить. Таким образом он ответил американцу, который пожаловался, что Amazon отказался продавать его книгу о коронавирусе.