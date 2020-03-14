https://static.news.ru/photo/a115af0e-6693-11ea-b308-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: AndreasSuhr/face to face/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск потерял около 18% состояния. За неделю оно уменьшилось на $5,5 млрд из-за обвала мировых рынков.

Акции его компании Tesla рухнули на 22%. Сейчас предприниматель занимает 26-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты. Его активы оцениваются в $31,1 млрд, пишет Forbes.

Накануне Маск успокоил своих сотрудников по поводу пандемии коронавируса COVID-19. Бизнесмен написал им письмо, в котором указал, что они с большей вероятностью могут погибнуть в автокатастрофе, чем пострадать от инфекции. По его словам, статистика свидетельствует, что COVID-19 в США находится даже не в первой сотне угроз здоровью.

При этом Маск посоветовал сотрудникам оставаться дома в случае, если они почувствуют недомогание. Эксперты уже назвали логику Маска «сумасшедшей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск считает: люди слишком серьёзно отреагировали на распространение нового коронавируса. Паника из-за коронавируса — это глупость, заявил бизнесмен. При этом эпидемия коронавируса повлияла на работу Tesla. Из-за вспышки инфекции китайский завод Tesla Gigafactory временно приостановил работу в конце января. Он производит аккумуляторы и автомобили Model 3 и Model Y.