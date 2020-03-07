https://static.news.ru/photo/df7ee2ea-6069-11ea-a011-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что люди слишком серьёзно отреагировали на распространение нового коронавируса.

Паника из-за коронавируса — это глупость, — написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

5 марта в Калифорнии, где находится штаб-квартира Tesla, зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных коронавирусом. Власти ввели в штате режим чрезвычайной ситуации.

Эпидемия коронавируса повлияла на работу Tesla. Из-за вспышки инфекции китайский завод Tesla Gigafactory временно приостановил работу в конце января. Он производит аккумуляторы и автомобили Model 3 и Model Y, сообщает РБК.

NEWS.ru писал, что в Китае более 78 млн сезонных рабочих вернулись к исполнению своих обязанностей после спада вспышки коронавируса. Они уезжали к себе в регионы на новогодние каникулы.

По данным на 7 марта, в мире количество заболевших коронавирусом — более 102 тысячи человек, скончались 3,4 тысячи пациентов, выздоровели — 57 тысяч. Власти Китая заявили, что почти 70% пациентов с COVID-19 поправились и были выписаны из больниц.