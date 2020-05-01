Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

https://static.news.ru/photo/f46bcf72-8bdb-11ea-82f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск собирается распродать почти всё свое имущество.

Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома, — написал он в своём Twitter.

Маск добавил, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla. Котировки ценных бумаг этого предприятия после роста снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07.

Как писал NEWS.ru ранее, в марте 2020 года американский бизнесмен Илон Маск потерял около 18% состояния. За неделю оно уменьшилось на $5,5 млрд из-за обвала мировых рынков. Акции его компании Tesla рухнули на 22%.