Холдинг «Коломенский» купил российское подразделение Fazer

Хлебопекарное производство / Фото shutterstock.com

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» купил российский бизнес финской Fazer. Теперь ему принадлежит ещё три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве. Сумма и условия сделки в холдинге не назвали, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работает более 2 тыс. человек. Все предприятия продолжат свою работу, — говорится в сообщении.

Глава холдинга Алексей Тулупов считает, что четыре новые фабрики «даст синергетический эффект». Он считает, что за счёт современных площадок, объединения логистических потоков и расширения географии компания увеличит производственные мощности.

Тулупов заявил не только о планах по наращиванию темпов производства. Он считает, что благодаря расширению появятся новые рабочие места.

В начале марта финский производитель продуктов питания Fazer объявил, что останавливает деятельность в России. В компании отметили, что ищут покупателей предприятия. 29 апреля ФАС согласовала холдингу «Коломенский» покупку российского подразделения финской компании Fazer. По мнению ведомства, это не приведёт к ограничению конкуренции на рынке.