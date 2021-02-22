Кадры новой супер яхты Абрамовича появились в Сети

https://static.news.ru/photo/8f40231e-7636-11eb-be1d-96000091f725_660.jpg Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новая 145-метровая супер яхта Solaris сойдёт со стапелей верфи Lloyd Werft в Германии для олигарха Романа Абрамовича. Судно уже называют яхтой года и считают, что оно произведёт фурор, когда будет спущено на воду.

Solaris почти готов к ходовым испытаниям и должен быть передан 54-летнему владельцу Chelsea к лету, — пишет газета The Sun.

Стоит яхта 430 млн фунтов стерлингов. В ней оборудованы 46 кают для 36 пассажиров и экипажа из 60 сотрудников. Ходовая часть судна состоит из двух современных электродвигателей, Solaris станет самой мощной яхтой в мире.

На судне будет восемь палуб, включая вертолётную площадку. Для яхты миллиардера уже заказаны два вертолёта Airbus ACH145, они зарегистрированы как M-Solo & M-Sola.

Ранее NEWS.ru сообщал, что миллиардер и предприниматель Роман Абрамович зарегистрировал в Геленджике и Карелии две компании, которые, предположительно, займутся развитием гостиничного сегмента его бизнеса.