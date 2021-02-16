У Абрамовича нашли тайный гостиничный бизнес в Геленджике

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Миллиардер и предприниматель Роман Абрамович зарегистрировал в Геленджике и Карелии две компании, которые, предположительно, займутся развитием гостиничного сегмента его бизнеса.

Газета «Коммерсант» выяснила, что в феврале этого года Абрамович учредил юрлица ООО «УК „Норд Эстейт“» (Карелия) и «УК „Юг Эстейт“» (Геленджик). Данные отображены в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Вид деятельности в обеих компаниях — управление недвижимостью. Источники на рынке недвижимости сообщили изданию, что бизнесмен интересовался созданием люксовых гостиниц.

В Геленджике Романа Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником, — сказано в материале.

Эксперты, опрошенные газетой, выразили сомнения на тему окупаемости гостиницы в Геленджике. Там есть ряд ограничений, таких как короткий сезон (всего пять месяцев) и низкий спрос среди иностранных туристов, который может существенно снизить загрузку объекта.

По мнению руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой, загрузка гостиницы может составить всего лишь 36–38%.

Британская газета The Independent ранее извинилась перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что он является хранителем незаконных средств руководства РФ и должен быть подвергнут санкциям, писал NEWS.ru.