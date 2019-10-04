Сотрудники Счётной палаты обнаружили у авиакомпании iFly схему уклонения от таможенных платежей при авиализинге и указали на коррупционные риски на Внуковской таможне.
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Начальнику таможни Генпрокуратура предложила провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей. До конца 2020 года ещё есть возможность это сделать.
Как писал News.ru, отсудить у авиахолдинга Utair 54,7 млн рублей пытается бывший совладелец обанкротившейся дочерней компании «ЮКейр» Михаил Кутузов. Для этого он подал кассационную жалобу в Верховный суд России. Когда Кутузов выходил из предприятия, в компании началась процедура банкротства. При этом бывшему совладельцу не выдали причитающиеся за выход из фирмы выплаты. Ответчиками выступают сразу три предприятия холдинга: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», АО «Ютэйр — вертолётные услуги» и АО «Ютэйр-инжиниринг».
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