https://static.news.ru/photo/0ef978da-e745-11e9-b533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Сотрудники Счётной палаты обнаружили у авиакомпании iFly схему уклонения от таможенных платежей при авиализинге и указали на коррупционные риски на Внуковской таможне.

Как выяснил РБК, чартерная авиакомпания iFly Airlines в 2017 году взяла в лизинг самолёт за границей и занизила его стоимость в 2,7 раза, в результате чего бюджет недополучил более 100 млн рублей таможенных сборов. В СП отметили, что это нарушение указывает на «коррупционные риски в деятельности должностных лиц Внуковской таможни».

Начальнику таможни Генпрокуратура предложила провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей. До конца 2020 года ещё есть возможность это сделать.

Как писал News.ru, отсудить у авиахолдинга Utair 54,7 млн рублей пытается бывший совладелец обанкротившейся дочерней компании «ЮКейр» Михаил Кутузов. Для этого он подал кассационную жалобу в Верховный суд России. Когда Кутузов выходил из предприятия, в компании началась процедура банкротства. При этом бывшему совладельцу не выдали причитающиеся за выход из фирмы выплаты. Ответчиками выступают сразу три предприятия холдинга: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», АО «Ютэйр — вертолётные услуги» и АО «Ютэйр-инжиниринг».