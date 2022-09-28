Подсчитан ущерб от утечки газа во взорванных «Северных потоках» Аналитик Собко оценил утечку газа из «Северных потоков» более чем в $2 млрд

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Балтийском море вокруг утечек

Газ на сумму более $2 млрд может выйти в воздух в результате утечек из трубопроводной системы «Северный поток», сообщил агентству «Прайм» аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко. По его словам, в одной нитке газа было на сумму по крайней мере в $720 млн, общая стоимость газа в трёх нитках составляет как минимум $2,16 млрд.

Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы, например, не дать воде заходить в трубы. Тогда всё время будет газ идти, — предположил Собко.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Tелеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие американского Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», напомнив, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».