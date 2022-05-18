Простой из-за отсутствия комплектующих введут на АвтоВАЗе с 23 по 27 мая

Конвейер сборки АвтоВАЗа / Фото Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости

Простой из-за отсутствия комплектующих изделий вводится на АвтоВАЗе с 23 по 27 мая, сообщается в группе профсоюзной организации предприятия во «ВКонтакте». Простой предполагает выплату компенсации в размере двух третей средней заработной платы.

Простой в период с 23 по 27 мая <...> устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности АвтоВАЗа, изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами, — говорится в сообщении.

До этого простой вводили в период с 11 по 13 мая. С 6 июня произойдет переход предприятия на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом поставок электронных компонентов.

Ранее компания объявила об уходе в корпоративный отпуск, длившийся с 4 по 24 апреля. Сообщалось, что подобное решение может помочь запастись необходимым количеством компонентов, что обеспечит более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске. При этом исключение сделают для подразделений, ответственных за работу инфраструктуры этих предприятий, подразделений инжиниринга, работающих над новыми проектами, ряда подразделений логистики и части сотрудников подразделений и дочерних компаний, связанных с дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием клиентов.