«Мертворожденная история»: автоэксперт о превращении машин в электрокары Автоэксперт Шапарин назвал «мертворожденной» идею превращения подержанных авто в электрокары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея компании «Автотор» превращать подержанные автомобили в электрокары не может вызывать ничего, кроме хохота, заявил в беседе с «Радио 1» автоэксперт Антон Шапарин. По его словам, данный проект является «мертворожденной историей», поскольку в российских реалиях реализовать ее трудно. Эксперт пояснил, что машины с электродвигателями плохо переносят холод и плохой климат.

Это не просто мертворожденная история, она в нашей реалии ничего кроме хохота вызвать не может, потому что во всей нашей огромной стране всего 20 с небольшим тысяч электромобилей, — уверен Шапарин.

Автоэксперт добавил, что в России почти негде заряжать электрокары. Он пояснил, что для этого требуется частный дом с мощной линией электропередач, а городских электрозаправок недостаточно. Помимо того, установить электродвигатель удастся не в каждом автомобиле. Шапарин уточнил, что оптимальным местом для него станет дно капота, однако большинство российских и азиатских авто не могут предоставить такой возможности. Эксперт предупредил, что если разместить электродвигатель в другом месте, машина может перегреться и вспыхнуть.

Ранее автоэксперт Максим Едрышов заявил, что электромобили могут оказаться экономически выгодными для тех, кому не приходится совершать поездки на дальние расстояния. Он пояснил, что бензин обойдется автовладельцу дороже, чем зарядка на станции.