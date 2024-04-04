Машины подорожали на 500 тысяч: покупать сейчас или ждать скидок?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Niva Legend в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Продажи автомобилей в марте этого года показали — россияне по-прежнему хотят покупать новые машины, даже высокие ставки по кредитам их не смущают. Во многом рост спроса был вызван скидками и различными спецпредложениями, которые делали многие компании. Однако эксперты предупреждают, что в будущем автомобили будут дорожать. Почему это произойдет и какие машины имеет смысл покупать в апреле 2024 года — в материале NEWS.ru.

Какими были продажи авто в марте 2024-го

По данным агентства «Автостат», в марте 2024 года в России было продано 146 526 новых легковых машин. Это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. Лидером рынка является Lada — на ее долю приходится сейчас 27% рынка (39 908 шт.), на втором месте — китайский бренд Haval (16 045 шт.), а замкнул тройку призеров Geely (15 004 шт.). В пятерку самых продаваемых марок в России по итогам марта вошли также Chery (13 159 шт.) и Changan (9 330 шт.).

Самыми популярными моделями в марте стали Lada Granta (18 272 шт.), Lada Vesta (11 155 шт.) и Haval Jolion (6387 шт.). Далее следует Lada Niva Travel (5213 шт.), Geely Monjaro (5175 шт.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (5151 шт.).

Многие эксперты с оптимизмом смотрят в будущее и надеются, что в апреле и мае спрос на машины по-прежнему будет на высоком уровне. «Март показал рекордный спрос, несмотря на то что дорогие и машины, и кредиты. Пессимисты все два года нашей новой реальности твердят, что деньги у покупателей вот-вот закончатся. Но авторынок показывает, что это далеко не так», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобили в автосалоне Geely в Москве

Что изменилось на авторынке с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля 2024 года в России изменились правила растаможки автомобилей. Раньше многие модели, которые завозились по серой схеме, попадали к нам через страны ЕАЭС (в первую очередь через Киргизию и Казахстан), где таможенные платежи заметно меньше, чем в России. «Брали машину, привозили в Киргизию, там заявляли заниженную стоимость, платили небольшие платежи, и все. В итоге машина оказывалась в зоне ЕАЭС. То есть ее можно было привозить в Россию, где требовалось заплатить еще некоторые платежи, но они были уже не слишком высокими, если машина оформлялась на частное лицо», — рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По данным «Автостата», только в 2023 году почти четверть всех новых машин попали в Россию именно через страны ЕАЭС. При этом на Киргизию пришлось 8% машин, а на Казахстан — еще 6%.

Однако с 1 апреля Россия будет требовать доплату разницы между таможенными платежами. А она была очень приличной. «Например, раньше большой кроссовер Geely Monjaro у неофициальных дилеров стоил 3,6–3,8 млн руб., а сейчас он будет обходится уже в 4,2–4,5 млн руб. И такие цены уже вплотную приближаются к официальным. Кстати, именно благодаря работе неофициалов Geely Monjaro по итогам марта и вошел в топ самых продаваемых машин в России», — пояснил автоэксперт Дмитрий Гайдукевич.

При этом важно отметить: новые правила расчета растаможки касаются только автомобилей, которые завозились к нам по серой схеме через страны ЕАЭС. Для машин, которые поставлялись официальными дилерами или изначально «очищались» в России, все останется без изменений. «Нововведения от 1 апреля, полагаю, серьезно на рынок не повлияют. Все-таки, львиную долю продаж обеспечивают официально ввозимые машины», — уверен Кирилл Милешкин.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Разгрузка автомобиля JAC, прибывшего грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту

Автомобили будут дорожать?

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: если вы планируете приобретать автомобиль, лучше не откладывать. Рассчитывать на то, что дилеры начнут массово снижать цены, не стоит. Во-первых, государство прикрывает лазейку с ввозом машин по серой схеме (а следовательно, у официальных дилеров будет меньше конкурентов).

А во-вторых, представительства постепенно распродают машины 2023 года. «Скидки будут до тех пор, пока есть нераспроданные прошлогодние машины. Например, мы видим, как „Москвич“ устроил большую распродажу автомобилей прошлого года, которые мало кто покупал по изначально заявленным ценам — выше 2 млн руб. Дорогие кроссоверы „Москвич-3“ рынок принял неохотно. И чтобы избавиться от склада, производителю пришлось сильно понижать цены. В феврале-марте скидка на эти кроссоверы была самой большой на рынке. Автомобиль 2023 года без пробега можно было купить за 1,6 млн руб. Кстати, отмечу, что скидка действует пока и на машины 2024 года выпуска. Но как только запасы на складах закончатся, цены наверняка вырастут», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт и автор Telegram-канала «Запах новой шины» Михаил Медведев.

Но рассчитывать на то, что вслед за «Москвичом» и другие бренды будут резко снижать цены, не стоит. Особенно в апреле, когда большинство компаний уже решили проблемы с неликвидом. «Тут все будет зависеть от конкретных марок и моделей. Так, „Москвич“ понял, что за назначенные им цены машины мало кому интересны. План производства и продаж был завален. Вот и ввели огромные скидки. А например, Chery наверняка сейчас мотивирует распродать все простые версии Tiggo 7 Pro/Pro Max, чтобы они не конкурировали с выходящим скоро Xcite X-Cross от АвтоВАЗа. Поэтому, полагаю, как минимум на отдельные машины интересные предложения сохранятся. Но это не станет общим трендом», — пояснил Кирилл Милешкин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-6» в салоне дилерского центра

Что будут продавать неофициальные дилеры

Несмотря на то что с 1 апреля 2024 года российские власти прикрыли лазейку для ввоза машин через страны ЕАЭС, неофициальные дилеры никуда не денутся и продолжат свою работу. «Серый импорт зажимают не в первый раз, а он все жив», — уверен Кирилл Милешкин.

Однако продавцам придется пересмотреть гамму моделей, которые они поставляют. «Премиум — его будут покупать всегда. Есть люди, которые принимают только машины из „большой немецкой тройки“: Audi, BMW, Mercedes-Benz. И они будут покупать такие машины, даже если они подорожают. Плюс есть сегмент японских внедорожников — это тоже вечная тема. А вот китайских машин у неофициалов станет меньше», — считает Дмитрий Гайдукевич.

Кредит важнее растаможки

По оценкам президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, в 2024 году в России при «пессимистичном раскладе» будет продано 1,2 млн машин. А согласно оптимистичному сценарию, речь будет идти о 1,4 млн (в 2023 году было продано чуть больше 1,15 млн легковых авто).

«Изменения от 1 апреля, конечно, внесут коррективы на рынок. Но незначительные. Гораздо большее влияние может оказать изменение ключевой ставки. Мы очень ждем ее снижения. Если Центробанк снизит ставку, то значит, что и автокредиты подешевеют. А сейчас дешевые кредиты очень нужны. Кроме того, рынок может пойти вверх благодаря появлению новых моделей в бюджетном сегменте. Потому что сейчас у нас все хорошо в секторе 2,5–3 млн рублей и выше. А вот машин до 2 млн у нас очень мало», — пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Читайте также:

Летние шины: когда менять, как выбирать, можно ли покупать китайские

А могли бы произвести сенсацию: 5 возможностей, которые упустил АвтоВАЗ

Эта машина могла соперничать с иномарками: пять шансов, которые упустил ГАЗ

Достанется не всем: 6 фактов о Lada Aura, которую ждут российские чиновники