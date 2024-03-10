Изобилие возвращается: какие бренды автомобилей появятся в РФ в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салон MG в Москве

В 2022 и 2023 годах наш авторынок пережил революционные изменения — старые бренды ушли, появились новые марки. В первую очередь из Китая. По данным Ассоциации европейского бизнеса, еще в 2021 году доля китайских марок в России составляла 6,9%. Однако по итогам 2023 года «китайцы» контролировали уже больше половины рынка. И в 2024 году «китайская атака» усилится, активизируются и производители из других стран. Какие новые марки машин появятся в России в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Solaris: старая начинка с новыми именами

Раньше мы знали «Солярис» как седан, который выпускала марка Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге. Однако после того, как корейская компания приостановила свою активную деятельность в России и продала предприятие, Solaris превратился в самостоятельную марку.

Внешне автомобили марки Solaris не будут отличаться от выпускаемых ранее Hyundai. Названия, правда, будут иными. На первый взгляд имена новых моделей кажутся сложными, однако на самом деле все просто.

Если раньше автомобиль назывался Hyundai Solaris, то теперь он будет HS. Hyundai Creta превратится в Solaris HC, Kia Rio в кузове седан станет Solaris KRS, ну а хетчбэк с увеличенным дорожным просветом Kia Rio X-Line будет называться Solaris KRX. Предполагается, что в ближайшие годы на заводе в Санкт-Петербурге будет собрано около 70 тыс. Solaris.

Сколько будут стоить автомобили нового для России бренда, пока не сообщается.

Фото: Hyundai Hyundai Creta

Xcite: чуть переделанный известный кроссовер

Пока этот бренд российским водителям не знаком. Однако скоро марка Xcite может стать очень популярной. Именно автомобили нового бренда Xcite начнут делать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (ранее там выпускали Nissan Qashqai, Murano и X-Trail, мощность предприятия — 100 тыс. в год).

Еще в прошлом году все были уверены, что в Петербурге будут выпускать автомобили марки «Лада» — там планировали собирать китайские кроссоверы FAW Bestune T77 под названием Lada X-Cross 5. Однако после того, как АвтоВАЗ подпал под санкции, FAW решила выйти из проекта. И пришлось не только искать другого партнера, но и придумывать новый бренд.

Название Xcite происходит от to excite — с английского это переводится как «волновать», «будоражить». Эмблема марки представляет собой стилизованную латинскую букву Х в овале, а слоган звучит как: «Выигрывай в самом важном».

Судя по всему, первой моделью марки Xcite станет кроссовер X-Cross 7 — он будет представлять собой чуть переделанный Chery Tiggo 7 Pro, который в России продается с четырехцилиндровым бензиновым двигателем с наддувом объемом 1,5 л (147 л. с. и 210 Нм). По крайней мере, именно эту модель корреспондент NEWS.ru увидел на заводе в Петербурге.

Цены на первую модель Xcite пока не объявлены. Но можно предположить, что автомобиль будет стоить примерно 2,5 млн руб. без учета скидок. По крайней мере, столько просят за Chery Tiggo 7 Pro.

Фото: Денис Фролов/NEWS.ru X-Cross 7

«Волга» возрождается как отдельный бренд

Назвать «Волгу» новым именем на российском авторынке нельзя. Машины с таким названием продавались в нашей стране с 1956 года — «Волгой» называли ГАЗ М-21, который пришел на смену легендарной «Победе», а затем и другие легковые модели Горьковского автозавода.

В двухтысячных выпуск «Волг» был прекращен. Однако недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в 2024 году «Волга» вновь будет возрождена. Причем она станет не просто моделью, а отдельным брендом.

«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем. На начальном этапе — с технологическим партнером и постепенной последующей локализацией», — рассказал в 2023 году Денис Мантуров.

Exlantix и Tiggo: электромобили от Chery

Китайский Chery продолжает выводить на российский рынок новые марки. Уже сейчас у концерна есть такие бренды, как Chery, Omoda, Exeed, Jetour, Jaecoo и Kaiyi. А скоро появятся еще две марки: Exlantix и Tiggo. Причем оба бренда будут предназначены для моделей, которые имеют электродвигатели.

Под суббрендом Tiggo будут продаваться кроссоверы. А вот под маркой Exlantix — премиальные роскошные машины. Например, такие как седан Exlantix ES длиной почти пять метров, который оснащается пневматической подвеской, креслами с функцией массажа, панорамной крышей, аккумуляторами на 82 кВт·ч (должно хватить на 650 км пробега) и двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с.

Фото: EXEED Exlantix ES

DFSK и Oting: кроссовер и внедорожник от Dongfeng

Эти две марки принадлежит китайскому концерну Dongfeng. Автомобили бренда DFSK уже начали собирать в Калининграде на мощностях «Автотора» (кроссовер DFSK ix5 стоит в РФ от 3 млн руб., а семиместный ix7 — от 4 млн руб).

А еще в России несколько дней назад начались продажи автомобилей марки Oting. Этот бренд был создан совсем недавно для продажи на экспортных рынках различных моделей. Например, таких как рамный внедорожник «Паладин» — это китайская версия Nissan Terra 2018 года. Цена — от 3,8 млн руб.

Обещают, что в 2024 году Oting успеет вывести на наш рынок еще две модели — компактный кроссовер и некий большой внедорожник.

Iran Khodro и SAIPA: иранские соперники Lada Vesta

Иран имеет богатую автомобильную историю — в этой стране есть много местных автопроизводителей. А самыми крупными являются концерны Iran Khodro и SAIPA, которые были основаны еще в 60-х годах прошлого века. И они, между прочим, старше нашего АвтоВАЗа.

Интересно, что Iran Khodro (IKCO) долгое время сотрудничала с французским Peugeot, а вот SAIPA имела связи с Citroen (SAIPA даже расшифровывается как Societe Anonyme Iranienne de Production Automobile). Сейчас, правда, иранские компании уже самостоятельно разрабатывают модели (часто модернизируя французские платформы) или собирают китайские автомобили.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Iran Khodro

В России уже скоро должна начаться продажа таких моделей как Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara, которые, видимо, будут стоить дешевле 2 млн руб. Это седаны, которые по своим габаритам будут соперничать с Lada Vesta, а в движение они приводятся бензиновыми моторами мощностью 113-150 л.с.

А небольшой хетчбэк SAIPA Quik с мотором мощностью 87 л. с. будет претендовать на звание самой дешевой иномарки в России — по данным РБК, благодаря сборке в Республике Беларусь, цена этой модели будет в пределах 1,5–1,7 млн руб.

Uni: новый бренд для ряда моделей от Changan

Китайская компания Changan сейчас продает в России самую широкую линейку автомобилей — сразу 14 моделей. Однако скоро их число уменьшится. Часть из них уйдет к новому бренду Uni, который должен появиться на российском рынке.

Всего под маркой Uni будут продавать пять моделей: кроссоверы Uni-K и Uni-T, лифтбек Uni-V, седан Lamore и кроссовер, который сейчас известен как Changan CS55 Plus.

Фото: Changan Changan CS55 Plus

MG: британец, доставшийся Китаю

Еще одна марка, которая может ярко проявить себя в России в 2024 году, это британский MG Сars (Morris Garages). Эта компания была основана еще в 1924 году, а в 2005 бренд достался китайскому концерну Nanjing Automobile (а позже перешел к группе SAIC).

Выпуск автомобилей MG сейчас организован не только в самой Британии, но и в Китае. Именно оттуда к нам и будут поставлять машины. Причем, благодаря китайским деньгам сейчас у MG довольно широкий модельный ряд, есть как машины с бензиновыми моторами, так и электрокары.

Читайте также:

Новая Lada, роскошная «Волга» и «Москвич»: чем удивит российский автопром

А могли бы произвести сенсацию: 5 возможностей, которые упустил АвтоВАЗ

Эта машина могла соперничать с иномарками: пять шансов, которые упустил ГАЗ

Достанется не всем: 6 фактов о Lada Aura, которую ждут российские чиновники