Автомобили подорожают с 1 апреля: какие машины нужно покупать срочно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые автомобили в России после 1 апреля 2024 года могут вырасти в цене: российские власти меняют систему расчета платежей при ввозе автомобилей и прикрывают лазейку, которая позволяла экономить. Какие модели могут подорожать, а цены на какие не изменятся — в материале NEWS.ru.

Какая схема экономии на ввозе авто действовала раньше

В принятом в середине февраля 2024 года решении правительства уточняется порядок расчета платежей при ввозе в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза.

«Налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами, — сказано в сообщении правительства России. — Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме».

Таким образом, власти закрывают возможность серого ввоза автомобилей через страны Евразийского союза. «Можно было купить машину в Китае и привезти ее, например, в Киргизию. А там автомобиль оформлялся на местного жителя, который платил пошлину в Киргизии, но указывал заниженную таможенную стоимость. Экономия получалась приличной. Но машина при этом была растаможена на территории ЕАЭС», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом для ввоза такой машины в Россию требовалось лишь доплатить утилизационный сбор и сделать еще ряд платежей. «И все — машина выезжала на дороги на законных основаниях. При этом она обходилась на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем ввезенные официально. И дилеры давно протестовали против такой схемы», — добавил Петр Баканов.

Какие доплаты за ввезенные через страны ЕАЭС авто будут требовать в РФ

Новые правила, которые начнут работать с 1 апреля, сделают ввоз машин с «дешевой растаможкой» невозможным. «Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства», — пояснили в правительстве.

Предполагается, что таможенные органы будут сверять указанную стоимость машин со своими базами данных. И при занижении платежей владельцев заставят доплатить разницу. «Государство закрывает лазейки, это нормально. Так и должно быть. При этом важно отметить: новые правила коснутся только машин, которые завозятся к нам через страны ЕАЭС, где могут быть свои правила растаможки. Если машину привозить в Россию и делать все у нас по правилам, то ничего не поменяется. Сумма таможенных платежей при этом не изменится», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто.

Неофициальных станет меньше

Как рассказали NEWS.ru участники авторынка, новые правила, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года, приведут к росту цен лишь на машины, которые завозятся в Россию неофициальным путем. «Таких машин на рынке все еще много. Но с каждым месяцем их становится все меньше и меньше», — пояснил Игорь Моржаретто.

Падение интереса к «неофициальным» машинам связано в первую очередь с постепенным насыщением авторынка — в России с каждым днем продается все больше моделей, на рынок продолжают выходить новые марки. При этом официальные дилеры зимой и в начале весны в некоторых случаях предоставляли покупателям значительные скидки.

«Кроме того, покупатели начали понимать, что „неофициальные“ машины имеют недостатки. У них нет полноценной гарантии, а представительства часто не работают с подобными авто. Дилер может пообещать гарантийное обслуживание. Но это будет именно дилерская гарантия. То есть техобслуживание вы обязаны будете проходить только у компании, которая вам продала машину. И за те деньги, которые она установит», — рассказал эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политехнического университета Юрий Урюков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К тому же не каждый сервис, который занимается китайскими машинами, возьмется за ремонт купленной по серой схеме машины. «Компьютеры не могут считать коды ошибок при диагностике. Представьте себе: у дорогой, почти новой машины что-то случилось, она не заводится. Приезжает машина к официальному дилеру. Дилер проводит в этом случае платную диагностику, ведь автомобиль не на гарантии. Подключает оборудование, а на выходе вылезают непонятные иероглифы, которые невозможно прочитать», — рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Какие автомобили подорожают

Новые правила не приведут к росту цен в бюджетном сегменте — там купленных по серой схеме машин всегда было мало. Но вот некоторые кроссоверы, которые завозились неофициальным путем и продавались за 4–5 млн руб., могут вырасти в цене. «Сейчас на рынке можно встретить машины, которые дешевле официально ввезенных автомобилей на 500–800 тыс. руб. И 800 тыс. — это сумма. Здесь уже можно рискнуть отсутствием гарантии. Но таких машин будет все меньше и меньше после 1 апреля. Везти их будет уже невыгодно», — рассказал Петр Баканов.

А вот на количестве ввозимых в Россию премиальных машин и дорогих электрокаров новые правила не сильно отразятся. «Необычные электромобили из Китая или гибриды завозились к нам часто как раз с использованием схемы растаможки через страны ЕАЭС. И вот они-то и подорожают в первую очередь», — пояснил Юрий Урюков. Однако эксперты подчеркивают, что это вряд ли отразится на спросе — клиенты премиума и дорогих электромобилей продолжат покупать такие машины даже при росте цен на 10–20%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом специалисты советуют десять раз подумать, прежде чем покупать технически сложные электромобили из Китая. «Я бы не покупал что-то очень сложное, например гибрид и электромобиль. Потому что даже у тех машин, которые официально к нам поставляются, могут быть проблемы с сервисным обслуживанием и поиском запчастей», — считает редактор журнала «За рулем» автоэксперт Кирилл Милешкин.

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