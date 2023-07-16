Эти пункты ПДД водители нарушают чаще всего: что за правила, какие штрафы Камеры на дорогах сейчас выявляют 90% всех нарушений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом году ГИБДД выписала в общей сложности более 202 млн штрафов. А если вспомнить, что в России официально зарегистрировано около 60 млн автомобилей, то получается, что в среднем на каждую машину приходится 3,3 нарушения правил в год. За какие нарушения ПДД водителей штрафуют чаще всего и какие штрафы они получают — в материале NEWS.ru.

Судя по статистике МВД, которая есть в распоряжении NEWS.ru, водителям надо опасаться не инспекторов ГИБДД, а камер видеофиксации. В прошлом году на камеры приходилось 90% всех штрафов, которые были выписаны водителям.

Большинство камер на дорогах (72%) умеют фиксировать превышение скорости, однако все чаще появляются умные комплексы, которые способны видеть и другие нарушения: выезд на встречку (это умеют делать 13% устройств), нарушения требований знаков и разметки (почти 11%), проезд на красный свет (10,8%), невыполнение требований об остановке перед стоп-линией (8%), движение по полосе для маршрутных ТС (4,4%). А 2,4% камер фиксируют нарушение, когда водитель не пропускает пешехода на переходе.

Превышение скорости

Наказание: от 500 руб. до лишения прав на 12 месяцев

Превышение скорости — самое распространенное нарушение правил дорожного движения. На «скорость» приходится почти 75% всех штрафов, которые получают водители в России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным ГИБДД, чаще всего водители превышают скорость на 20–40 км/ч. За это нарушение положен минимальный штраф 500 руб., причем его можно заплатить с 50% скидкой в течение первых 20 дней с момента получения протокола.

Однако стоит превысить скорость более чем на 40–60 км/ч, то наказание сразу же станет серьезней: 1000–1500 руб. при первом превышении и уже 2000–2500 руб. при повторном в течение года.

Что касается превышения на 60 км/ч и более, то российские водители опасаются ездить так быстро — на такие нарушения приходится всего 0,5% штрафов. Оно и понятно — пугает не столько штраф (2500–5000 руб. в зависимости от скорости), но и возможность остаться без прав на 4–12 месяцев.

Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки

Наказание: от 500 до 5000 руб.

9,6% штрафов были связаны с ситуациями, когда водители не обращали внимания на действия дорожных знаков или разметки. Например, часто автомобилисты получают штрафы за поворот направо, если это не разрешается знаками или разметкой (500 руб. согласно статье 12.16 КоАП), поворот налево или разворот в нарушение требований знаков и разметки (1000–1500 руб.). Также много штрафов водители получают за нарушения правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков (1500 руб., но в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 руб.).

Кроме того, много штрафов получают водители грузовиков, которые не обращают внимания на знаки, запрещающие движение тяжелой техники. За такое нарушение выписывают квитанцию на 500 руб., но стоит грузовику нарушить ПДД в Москве или Петербурге, то заплатить придется уже 5000 руб.

Проезд на красный или пересечение стоп-линии

Наказание: от 800 руб. до лишения прав на шесть месяцев

На третьем месте в списке самых частых нарушений ПДД идет проезд на запрещающий сигнал светофора, а также выезд за стоп-линию — камеры только в прошлом году зафиксировали более 5,4 млн таких случаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказание за стоп-линию составляет 800 руб. (ст 12.12 КоАП РФ). При этом камеры часто фиксируют нарушение, даже если вы наедете на стоп-линию всего одним колесом, а в течение суток можно получить несколько штрафов.

Что касается проезда на запрещающий сигнал светофора, то здесь наказание составляет 1000 руб. Но есть несколько важных нюансов. Первый: запрещающим является не только красный сигнал, но и желтый. И об этом надо всегда помнить, когда вы решаетесь «проскочить» перекресток. Второй момент: если водитель дважды в год проедет на красный свет, то штраф будет уже 5000 руб. А если при повторном нарушении остановит инспектор, то речь будет идти уже о лишении прав на четыре — шесть месяцев.

Неправильное расположение машины на дороге или выезд на встречку

Наказание: от 1000 руб. до лишения прав на 12 месяцев

Штрафы по статье 12.15 КоАП занимают четвертое место в списке самых распространенных нарушений ПДД. Сюда относятся как ошибки при расположении автомобиля на дороге при выполнении маневра (например, занятие неправильной полосы) или езда по тротуарам (2000 руб.), так и выезд на полосу встречного движения.

За последнее нарушение положен штраф 5000 руб. или лишение прав на четыре — шесть месяцев. А если водитель дважды в год выехал на «встречку», то без прав можно остаться уже на один год (если нарушение зафиксирует камера, то будет штраф 5000 руб.).

Движение по полосе для автобусов

Наказание: от 1000 руб. до лишения прав на 12 месяцев

Часто российские водители получат штрафы за движение по «выделенке» для автобусов или за стоянку на такой полосе. Наказание за это нарушение согласно ч. 1.1 и 1.2 ст. 12.17 КоАП РФ составляет 1500 руб. Однако если выехать на выделенные полосы в Москве или Санкт-Петербурге, то штраф будет уже 3000 руб.

Какой штраф может стать популярным во второй половине 2023 года

В 2023 году в пятерку лидеров штрафов могут войти такие нарушения, как разговор по телефону во время движения и неиспользование ремня безопасности. Дело в том, что новые камеры, которые сейчас стали появляться не только в Москве, но и во многих регионах страны, научились выявлять такие нарушения.

Например, только за первые 3 месяца 2023 года и только лишь в Москве было зафиксировано более 232 тыс. случаев, когда водители ездили без использования ремня. Штраф за это составляет 1000 руб., причем его можно получить неограниченное количество раз в сутки. То есть если водитель принципиально не пристегивается ремнем, то он может быстро набрать целую пачку штрафов. Кстати, наказывают водителя и в том случае, если не пристегнут пассажир!

Фото: shutterstock.com

Активно выписывают штрафы и за разговор по телефону во время движения — почти 180 тыс. нарушений за первые три месяца 2023 года только в Москве. Согласно статье 12.36.1 наказание за «телефон» составляет 1500 руб. Тут стоит обратить внимание, что согласно ПДД запрещается не только разговор во время управления без использования системы «свободные руки», но и сам факт использования телефона. То есть штраф можно получить, когда водитель читает сообщение в мессенджерах, вводит адрес в навигаторе или просто держит смартфон в руке.

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