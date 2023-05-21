Около 10 автомобилей столкнулись на Урале из-за лесных пожаров В Свердловской области более девяти машин попали в ДТП из-за дыма от лесных пожаров

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей, сообщила в Telegram пресс-служба местной Госавтоинспекции. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным ведомства, в результате ДТП есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства нескольких ДТП, произошедших на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти транспортных средств. Машины столкнулись в правом ряду. Есть пострадавшие, информация уточняется, — говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что правая сторона трассы временно перекрыта, для проезда доступна левая полоса. Уральских автолюбителей призвали пользоваться фарами ближнего света и противотуманными фарами.

Ранее сообщалось, что в аварии в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной под Самарой погибли пять человек, в том числе двое детей. На дороге столкнулись большегруз и легковая машина, водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.