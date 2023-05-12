Пять человек погибли в аварии под Самарой

Фото: ГИБДД Самарской области

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в аварии в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной под Самарой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На дороге столкнулись большегруз и легковая машина, водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В результате ДТП погибли пять человек. Среди них — двое детей, — сказал собеседник телеканала.

Ранее бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин погиб в результате в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 12 мая во время гонок стритрейсеров, спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan откинуло на середину дороги. 32-летний футболист был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию, утром спортсмен скончался. Очевидец аварии рассказал, что причиной смертельного ДТП могла стать неподходящая резина на колесах автомобиля Каракина.

До этого на 311-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Lada 2109. В результате аварии пострадал 20-летний водитель машины — его госпитализировали.