Объявлен маршрут ралли-марафона «Дакар-2021»

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Ралли-марафон «Дакар» в 2021 году пройдёт в Саудовской Аравии с 3 по 15 января, сообщает пресс-служба оргкомитета гонки.

Старт и финиш соревнований предусмотрен в Джидде. Отмечается, что на «Дакар-2021» будет 11 спецучастков.

Ралли-рейд пройдёт на территории Саудовской Аравии во второй раз подряд.

В 2020 году российский экипаж команды «Камаз-мастер» Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда в классе грузовиков. Экипаж российской команды Snag Racing под управлением Сергея Карякина занял второе место в категории багги, писал ранее NEWS.ru.