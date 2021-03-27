Хэмилтон стал победителем первого этапа «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/96dc8110-8fe7-11eb-a198-96000091f725_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: nordphoto GmbH/Bratic via www.imago-images.de/Global Look Press

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бахрейна. Это первый этап сезона чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Вторым финишную черту преодолел нидерландский пилот из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим гонку закончил финн Валттери Боттас, который является партнёром Хэмилтона по команде.

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом же круге гонки. Его товарищ по команде немец Мик Шумахер финишировал 16-м. Из-за проблем с тормозами с трассы сошёл двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Альпин».

Следующий этап «Формулы-1» состоится в Имоле. На итальянском треке пилоты будут соревноваться с 16 по 18 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Мазепин сошёл с дистанции, потеряв управление над болидом.