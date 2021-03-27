Российский пилот «Формулы-1» Мазепин разбил болид в дебютной гонке

https://static.news.ru/photo/0672e07a-8fdc-11eb-b5c3-96000091f725_660.jpg Никита Мазепин Фото: HOCH ZWEI/Pool/Dan Istitene - Fo/Global Look Press

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин не смог завершить дебютную гонку в «Формуле-1» на трассе в Бахрейне. Спортсмен сошёл на первом круге, потеряв управление над болидом.

Машина вылетела за пределы трека и врезалась в ограждение. Судьи вывесили жёлтый флаг, появился пейскар. 22-летний молодой человек выбрался из автомобиля самостоятельно.

Мазепин в прошлом сезоне выступал в «Формуле-2», закончив турнир на пятом месте. Позже он подписал контракт с «Хаасом». Титульный спонсор команды — «Уралкалий». Его владельцем является отец Никиты — российский бизнесмен Дмитрий Мазепин. Очередной сезон королевских гонок стартовал 28 марта Гран-при Бахрейна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Формула-1» возвращается в эти выходные. Уже семь лет «Мерседес» занимает главенствующую позицию. Ходят слухи, что сменить власть удастся «Ред Буллу» и Максу Ферстаппену в частности. Ни одной команде за всю историю проведения гонок не удавалось удерживать лидерство так долго, как это делает «Мерседес». Руководство команды явно не планирует сдавать позиции и в этом сезоне. Однако в паддоке уже несколько недель ходят слухи о серьёзном усилении «Ред Булла», и неспроста.