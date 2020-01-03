https://static.news.ru/photo/244407aa-2f84-11ea-b46d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Чагин Фото: kamazmaster.ru

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин перед стартом ралли-марафона «Дакар» 2020 года рассказал, зачем ведётся работа по привлечению молодёжи. По его словам, в настоящий момент автомобилестроительная отрасль испытывает недостаток в молодых специалистах.

Молодёжь перестало тянуть к той работе, которая требует участия рук, проектирования, конструирования. Мы сейчас испытываем нехватку конструкторов, механиков, инженеров, — сказал Чагин в интервью ТАСС.

Он отметил, что надо жить завтрашним днём завода, республики и страны. Поэтому в 2016 году заработал детский картинговый проект «КАМАЗ-мастер юниор».

Мы берём мальчишек с шести лет и ведём эту работу. Мне очень нравится, это очень интересное направление. Вообще, то время, которое ты уделил детям, молодёжи, — это самое правильно проведённое время, — считает руководитель команды.

По словам Чагина, семь раз выигрывавшего «Дакар» в качестве пилота, уже сейчас нужно думать о том, кто придёт на смену действующим экипажам, чтобы не случился разрыв успехов команды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 42-я в истории супермногодневка пройдёт с 5 по 17 января и впервые после десятилетнего «переселения» в Южную Америку вернётся в Восточное полушарие нашей планеты. Но не в Африку, а в Азию — маршрут ралли-марафона впервые проложен по территории Саудовской Аравии. NEWS.ru приводит самые интересные факты, которые необходимо знать всем, кто собирается следить за перипетиями борьбы на «Дакаре-2020».