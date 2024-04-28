Японские депутаты осмотрели с моря спорные острова NHK: члены парламента Японии осмотрели с моря спорные острова Сенкаку

Пять членов парламента Японии, включая бывшего главу минобороны страны Томоми Инада, осмотрели с моря острова Сенкаку, которые представляют собой предмет территориального спора с Китаем, передает телеканал NHK. Депутаты приблизились к ним на исследовательском судне ученых из города Исигаки.

Отмечается, что патрульный корабль Китая пытался подплыть к акватории, где находилась японская миссия, однако катер береговой охраны не дал ему пройти. Депутаты осматривают острова Сенкаку впервые с 2013 года. Инада отметил, что необходимо изучить их, сойдя на берег, однако правительство не дало им разрешения сделать это.

Ранее правительство Японии назвало «незаконно оккупированной» Россией территорией южную часть Курильских островов. Наибольшую озабоченность ведомства в двусторонних отношениях с РФ вызывает «вопрос северных территорий». МИД Японии отметили, что Токио привержен решению проблемы южной части Курильских островов, в том числе заключению мирного договора с Россией.

Напряженная обстановка наблюдается у Тайваня, где недавно заявили о полете 22 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. К острову приближались самолеты управления и дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, истребители Су-30 и беспилотники.