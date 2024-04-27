Тайвань встревожила активность самолетов КНР у берегов острова Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову летательных аппаратов КНР

Фото: eng.mod.gov.cn

В Тайване заявили о полете 22 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая у побережья острова, говорится в заявлении Министерства обороны страны. К острову приближались самолеты управления и дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, истребители Су-30 и беспилотники.

По данным ведомства, срединную линию Тайваньского пролива пересекли 12 летательных аппаратов. Эту черту на острове считают линией разграничения с материковым Китаем.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией. На острове после поражения в гражданской войне обосновались остатки сил Гоминьдана под руководством Чан Кайши. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал NEWS.ru, что главной болевой точкой в отношениях Китая и США был и остается Тайвань. Он напомнил, что Китай считает остров своей частью и Вашингтон использует тайваньский фактор для ослабления Пекина. Эксперт считает, что именно Россия и Китай выбраны сегодня как основные точки атаки США, Вашингтон стремится разделить и уничтожить их.