Правительство Японии назвало «незаконно оккупированной» Россией территорией южную часть Курильских островов, сообщил ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад МИД страны «Синяя книга». Наибольшую озабоченность ведомства в двусторонних отношениях с Россией вызывает «вопрос северных территорий».
Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией, — говорится в документе.
В МИД Японии отметили, что Токио привержен решению проблемы южной части Курильских островов, в том числе заключению мирного договора с Россией. В ведомстве также указали на приоритет возобновления гуманитарных обменов страны с этой территорией и посещения могил предков на островах их бывшими жителями.
По данным ТАСС, при экс-премьере Синдзо Абе власти Японии почти не употребляли в отношении Курил выражение «незаконная оккупация». В официальных документах фразы не было.
Ранее стало известно, что в «Синей книге» МИД Японии говорится о планах японского правительства сохранить долю в российских проектах по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По мнению ведомства, они важны для энергобезопасности страны.