МИД Японии назвал южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Остров Шикотан, Курильские острова на Дальнем Востоке России

Правительство Японии назвало «незаконно оккупированной» Россией территорией южную часть Курильских островов, сообщил ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад МИД страны «Синяя книга». Наибольшую озабоченность ведомства в двусторонних отношениях с Россией вызывает «вопрос северных территорий».

Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией, — говорится в документе.

В МИД Японии отметили, что Токио привержен решению проблемы южной части Курильских островов, в том числе заключению мирного договора с Россией. В ведомстве также указали на приоритет возобновления гуманитарных обменов страны с этой территорией и посещения могил предков на островах их бывшими жителями.

По данным ТАСС, при экс-премьере Синдзо Абе власти Японии почти не употребляли в отношении Курил выражение «незаконная оккупация». В официальных документах фразы не было.

Ранее стало известно, что в «Синей книге» МИД Японии говорится о планах японского правительства сохранить долю в российских проектах по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По мнению ведомства, они важны для энергобезопасности страны.