Япония сохранит долю в российских проектах по разработке нефти и газа МИД Японии: власти хотят сохранить долю в российских нефтегазовых проектах

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Японское правительство планирует сохранить долю в российских проектах по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2», передает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад по дипломатии МИД Японии под названием «Синяя книга». По мнению ведомства, они важны для энергобезопасности страны.

Что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны, — говорится в документе.

В то же время власти Японии хотят в будущем постепенно отказаться от российских энергоносителей. Это будет сделано в рамках политики по постепенному отказу от зависимости от РФ, уточняется в докладе.

Ранее стало известно, что в рамках антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Токио с 17 апреля введет дополнительный запрет на экспорт в РФ 164 категорий товаров, объявило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Запретительные меры коснутся, в частности, поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов.