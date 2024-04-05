Япония с середины апреля расширит пакет антироссийских санкций Япония с 17 апреля запретит экспорт в Россию 164 категорий товаров

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В рамках антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Токио с 17 апреля вводит дополнительный запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Запретительные меры коснутся, в частности, поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов.

Рестрикции будут применяться к неорганическим химикатам, рению и отходам его переработки, к некоторым изделиям из недрагоценных металлов, жесткой резине и пластику, шлифовальным аппаратам, машинам для деревообработки и многим другим позициям. Санкции также затронут некоторые виды оптического и измерительного оборудования, включая микротомы и термостаты.

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 63 гражданина Японии. В черном списке значатся премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, а также министры финансов, обороны и юстиции Японии. Сообщается, что причиной такого решения послужила «неприемлемая риторика в адрес Российской Федерации», а также ранее наложенные аналогичные санкции на граждан РФ.