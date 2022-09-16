В Китае загорелись 10 этажей 200-метрового небоскреба

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В городе Чанша в Китае загорелся 200-метровый небоскреб, сообщает LTN. Инцидент произошел в здании государственной телекоммуникационной компании China Telecom. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент пожар потушен.

По предварительным данным, пожар начался в 15:30 по местному времени (10:30 мск). Огонь начал распространяться с одного из нижних этажей, и за 20 минут пламя унесло на 10 этажей вверх. Вовремя сработавшая эвакуационная сирена позволила людям заблаговременно покинуть территорию здания.

К тушению пожара было привлечено 17 пожарных станций, 36 пожарных машин и 280 человек. Пламя было потушено менее чем за полтора часа с момента его появления. Источники издания утверждают, что пожар мог разрастись вследствие того, что в небоскребе хранилось 35 тонн топлива для серверов компании China Telecom.

Ранее пожар произошел в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». В связи с этим из здания были эвакуированы около 500 человек. Причиной возникновения пожара стало короткое замыкание. В пресс-службе МЧС отметили, что возгорание произошло на 23-м этаже. Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.