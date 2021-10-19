Из небоскрёба в Москва-сити эвакуировали сотни человек

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Эвакуация прошла в башне «Меркурий» в Москва-сити. Причиной стало короткое замыкание и последовавший за ним пожар, передаёт РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Всего из здания вывели около 500 человек.

Произошло короткое замыкание на 23-м этаже 70-этажной башни «Меркурий» по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС отметили, что возгорание произошло на 23-м этаже. Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

По сведениям Mash, огонь возник из-за короткого замыкания в удлинителе.

Ранее в Москве загорелось здание городского сборного пункта военного комиссариата. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. Спасателям удалось потушить огонь, в результате ЧП никто не пострадал.