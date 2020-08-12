В Китае второй раз нашли следы COVID-19 на упаковках креветок из Эквадора

Следы COVID-19 вновь обнаружены на упаковках замороженных креветок из Эквадора специалистами из центра по контролю и профилактике заболеваний города Уху, расположенного в восточной провинции КНР Аньхой.
Как
В ресторане была организована дезинфекция, все контактировавшие с упаковками люди находятся под наблюдением врачей.
Аналогичный случай произошёл 10 июля в северо-восточной провинции страны Ляонин. Тогда таможенное управление КНР проинформировало об обнаружении следов COVID-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора в провинциях Ляонин и Фуцзянь.
Ранее NEWS.ru писал, что в Швейцарии наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 273 новых случая — это самый высокий прирост за 24 часа с 19 апреля, следует из сообщения Федерального управления здравоохранения.
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