В Китае второй раз нашли следы COVID-19 на упаковках креветок из Эквадора

https://static.news.ru/photo/3e95da1c-dc99-11ea-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Zongzhi/Global Look Press

Следы COVID-19 вновь обнаружены на упаковках замороженных креветок из Эквадора специалистами из центра по контролю и профилактике заболеваний города Уху, расположенного в восточной провинции КНР Аньхой.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, в ходе проведённой 10 августа проверки одного из заведений общественного питания города Уху эксперты контрольной службы выявили следы наличия COVID-19 на упаковках импортных морепродуктов. Повторные исследования подтвердили опасения специалистов. В то же время тесты образцов, взятых во внешней среде и у сотрудников заведения, оказались отрицательными.

В ресторане была организована дезинфекция, все контактировавшие с упаковками люди находятся под наблюдением врачей.

Аналогичный случай произошёл 10 июля в северо-восточной провинции страны Ляонин. Тогда таможенное управление КНР проинформировало об обнаружении следов COVID-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора в провинциях Ляонин и Фуцзянь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Швейцарии наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 273 новых случая — это самый высокий прирост за 24 часа с 19 апреля, следует из сообщения Федерального управления здравоохранения.