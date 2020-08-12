Власти Швейцарии проинформировали о резком росте заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/8add6910-dc96-11ea-a65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessia Giuliani/Global Look Press

В Швейцарии наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 273 новых случая — это самый высокий прирост за 24 часа с 19 апреля, следует из сообщения Федерального управления здравоохранения.

На сегодняшний день в Швейцарии общее число заражений коронавирусом составляет 37 079. За последнюю неделю в стране зарегистрированы 1123 заразившихся. С начала пандемии от заболевания умерли 1713 человек. Сутками ранее Федеральное управление здравоохранения зафиксировало 187 новых случаев заражения, уточняет ТАСС.

Согласно данным ведомства, уровень заболеваемости в Швейцарии составляет сейчас 434 случая на 100 тысяч жителей, а смертности — 20 на 100 тысяч. В целом за всё время госпитализации подверглись 4404 человека, в том числе 12 за последние 24 часа.

По состоянию на март и начало апреля, врачи регистрировали в стране более тысячи заразившихся. После этого заболеваемость пошла на спад, однако в конце июня темпы распространения COVID-19 вновь увеличились. Последний раз наиболее явный рост случаев заражения отмечался 19 апреля — тогда за день заболели 326 человек.

Власти Швейцарии с 6 июля ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте. Также всех прибывающих из стран и регионов с высоким уровнем распространения COVID-19 стали помещать на карантин сроком на 10 дней. В настоящее время в «неблагоприятном» списке числятся 46 стран и территорий. Россию исключили из перечня 8 августа по решению Федерального управления здравоохранения.

Ввод карантинных мер начался в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти страны утвердили поэтапное снятие ограничений — по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, под запретом находятся массовые мероприятия с числом участников свыше тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая российская вакцина от COVID-19, над которой работает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, введена добровольцам в рамках первой фазы клинических исследований.