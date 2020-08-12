Вторую российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на добровольцах

https://static.news.ru/photo/391f2508-dc93-11ea-a5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Вторая российская вакцина от COVID-19, над которой работает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, введена добровольцам в рамках первой фазы клинических исследований.

11 августа по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчёт о безопасности вакцины «ЭпиВакКорона». Все добровольцы чувствуют себя хорошо, — цитирует «Интерфакс» заявление Роспотребнадзора.

Уточняется, что после получения положительных результатов на первых пяти испытуемых 11 августа вакцину «Вектора» ввели ещё девяти добровольцам. Все они находятся под наблюдением медиков, жалоб на самочувствие у них нет.

Через пять дней по результатам оценки общих и местных реакций участников первого этапа, а также после изучения анализов крови и мочи будет составлен второй промежуточный отчёт о безопасности и эффективности вакцины. После этого примут решение о начале второго этапа клинических исследований.

Президент России Владимир Путин 11 августа проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.