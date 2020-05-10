В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

Администрация китайской провинции Цзилинь сообщила об обнаружении зоны высокого риска заражения коронавирусом в городском уезде Шулань. В населённом пункте COVID-19 заболели 11 человек.
Повышение уровня угрозы со среднего на высокий произошло в соответствии с государственными стандартами Китая,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым провести дополнительные проверки выявленных за последние полгода нетипичных заболеваний, похожих по симптомам на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен