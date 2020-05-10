В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

https://static.news.ru/photo/66d5091e-92d2-11ea-82ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация китайской провинции Цзилинь сообщила об обнаружении зоны высокого риска заражения коронавирусом в городском уезде Шулань. В населённом пункте COVID-19 заболели 11 человек.

Повышение уровня угрозы со среднего на высокий произошло в соответствии с государственными стандартами Китая, передаёт РИА Новости. Этот уровень на всей территории страны стал низким 7 мая, на тот период в государстве не было регионов со средней или высокой угрозой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым провести дополнительные проверки выявленных за последние полгода нетипичных заболеваний, похожих по симптомам на коронавирусную инфекцию COVID-19.