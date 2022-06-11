В Китае напомнили про зверства НАТО Спецпредставитель Китая Лю Сяомин напомнил про бомбардировки Югославии силами НАТО

Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

Югославия. Крагуевац. 31 марта 1999 г. У разрушенной бомбой военной казармы в городе Крагуевац

Силы Североатлантического альянса (НАТО) бомбили Югославию в течение 78 дней, напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин, пишет РИА Новости. В результате постоянных бомбардировок НАТО погибло более 2500 тысяч человек, включая 79 детей, более миллиона человек стали беженцами.

Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствием бомбёжек Югославии со стороны США 23 года назад стало уничтожение основ мироустройства и эрозия мирового порядка. По его словам, следствием этой эрозии стал в том числе и нынешний кризис безопасности, коснувшийся прежде всего Европейского континента.

Историк Сергей Черняховский ранее заявил, что операция НАТО была направлена на устрашение и демонстрацию силы, на поддержку террористического режима косовских албанцев и на уничтожение независимого государства Югославия.