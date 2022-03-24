Историк объяснил разницу между вторжением в Югославию и спецоперацией РФ

Специальная военная операция РФ на Украине имеет фундаментальные отличия от бомбёжки НАТО в Югославии. Об этом рассказал историк Сергей Черняховский в интервью «ПолитРоссии». Он отметил, что российские войска не разрушают города и не стреляют по мирным жителям, в то время как авиация НАТО бомбила жилые кварталы, не обращая внимания на гибель мирного населения.

Операция НАТО была направлена на устрашение и демонстрацию силы, на поддержку террористического режима косовских албанцев и на уничтожение независимого государства Югославия. Российская операция ориентирована на минимальное использование силы, на защиту юго-востока Украины от нацистского режима на территории, контролируемой Киевом, — пояснил Черняховский.

Историк подчеркнул, что важной разницей является и то, что Альянс вторгся в страну с легитимным правительством, поддерживая радикальные формирования в Косово. Россия же действует на стороне признанного ею Донбасса, защищая его граждан от геноцида.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что военная операция на Украине продвигается в соответствии с планом. Она отметила, что все поставленные цели и задачи российского руководства будут достигнуты. По словам Захаровой, в список целей входят демилитаризация и денацификация Украины, защита граждан ДНР и ЛНР от давления со стороны Киева, а также устранение угроз, поступавших в адрес России.