«Эрозия миропорядка»: Песков вспомнил о бомбёжках Югославии в 1999 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствием бомбёжек Югославии со стороны США 23 года назад стало уничтожение основ мироустройства и эрозия мирового порядка. По его словам, следствием этой эрозии стал в том числе и нынешний кризис безопасности, коснувшийся прежде всего европейского континента, передаёт ТАСС.

Тогда эти бомбы, помимо того,= что они стали убивать гражданских людей, они стали разрушать систему международных отношений. <...> Именно тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис европейской безопасности, который мы сейчас все переживаем, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее историк Сергей Черняховский заявил, что действия РФ на Украине имеют фундаментальные отличия от бомбёжки НАТО в Югославии. По его словам, российские войска не разрушают города и не стреляют по мирным жителям, в то время как авиация НАТО бомбила жилые кварталы, не обращая внимания на гибель мирного населения.

Он также заявил, что операция НАТО была направлена на устрашение и демонстрацию силы, на поддержку террористического режима косовских албанцев и на уничтожение независимого государства Югославия. Кроме того, Альянс вторгся в страну с легитимным правительством, поддерживая радикальные формирования в Косово. Россия же действует на стороне признанного ею Донбасса, защищая его граждан от геноцида.