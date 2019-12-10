Основатель Daewoo покинул Республику Корея в 1999 году после того, как компания погрязла в долгах. В 2005 году Ким Ву Чунг вернулся на родину и был приговорён к 10 годам тюрьмы за растрату и мошенничество с целью покрытия долгов. В 2007 году предприниматель был помилован президентским указом.
Ранее NEWS.ru писал, что в Соединённых Штатах скончался бейсболист Пит Фрейтс. Он считается вдохновителем Ice Bucket Challenge — флешмоба с обливанием ледяной водой в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом. Спортсмен умер после продолжительной борьбы с этим заболеванием.