https://static.news.ru/photo/14a0765c-1b26-11ea-97b5-fa163e074e61_660.jpg Ким Ву Чунг Фото: AP/TASS

Основатель южнокорейского чеболя (многопрофильного конгломерата) Daewoo Group Ким Ву Чунг скончался в возрасте 82 лет.

Причиной смерти предпринимателя стала хроническая болезнь, уточняет Reuters. До своего 83-го дня рождения Ким Ву Чунг не дожил 10 дней.

Founder of South Korea's Daewoo, a symbol of its rise and fall, dies https://t.co/dpbxWP5beZ pic.twitter.com/iLAh10Kkz7 — Reuters (@Reuters) December 10, 2019

Основатель Daewoo покинул Республику Корея в 1999 году после того, как компания погрязла в долгах. В 2005 году Ким Ву Чунг вернулся на родину и был приговорён к 10 годам тюрьмы за растрату и мошенничество с целью покрытия долгов. В 2007 году предприниматель был помилован президентским указом.

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