Тайвань зафиксировал приближение десятков самолетов и кораблей армии КНР Тайвань заявил о приближении к острову 21 самолета и 11 кораблей армии Китая

Фото: eng.mod.gov.cn

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали 11 кораблей и 21 воздушное судно Народно-освободительной армии Китая вблизи острова за минувшие сутки после завершения масштабных учений, сообщило тайваньское оборонное ведомство в соцсети Twitter (X). По данным министерства, «срединную линию» Тайваньского пролива пересекли 10 воздушных судов НОАК. Они оказались в опознавательной зоне ПВО Тайваня.

С 06:00 воскресенья (01:00 мск) по 06:00 понедельника было зафиксировано 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, — говорится в сообщении.

Восточная зона боевого командования китайской армии 23–24 мая провела военные учения вокруг острова с участием военно-морских, военно-воздушных, сухопутных и ракетных сил.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее заявил, что масштабные военные учения Пекина в районе Тайваня не говорят о планах Китая провести операцию по скорейшему взятию острова под контроль. Он считает, что силовой вариант решения конфликта возможен, только если в ситуацию вмешаются извне.

Позже глава Центра по исследованию политики, ВС и концепций боевых действий Китая при Институте нацобороны и безопасности Тайваня Оу Сифу также заявил, что переход учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня в вооруженный конфликт маловероятен. Сдерживающим фактором в этом вопросе являются США, которые пытаются ограничить доступ КНР к передовым технологиям, чтобы сдержать развитие Пекина, считает он.