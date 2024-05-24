В Госдуме назвали условие для начала операции Китая на Тайване Депутат Толмачев: Китай начнет операцию на Тайване в случае вмешательства США

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Армия Китая проводит масштабные военные учения в районе Тайваня, но это не значит, что в ближайшее время Пекин начнет операцию по взятию острова, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Александр Толмачев. Он считает, что силовой вариант решения конфликта возможен, только если в ситуацию вмешаются извне.

Самый оптимальный для Пекина вариант — стягивание сил, чтобы Тайвань сам взял курс на сближение. Следующий виток — воссоединение. И только в случае если в конфликт вмешается Вашингтон, возможен полностью силовой сценарий, — уверен Толмачев.

Политик допустил, что градус напряжения в Тайваньском проливе будет варьироваться в зависимости от реакции Тайбэя на происходящее, а также от позиции Вашингтона. Тем не менее, считает он, КНР подает Тайбэю четкий сигнал.

Это вполне конкретный сигнал избранным в начале 2024 года властям в Тайбэе, что курс на «независимость» острова — тупиковый и приведет к конфликту, — пояснил он.

Народно-освободительная армия Китая 23 мая дала старт военным учениям «Совместный меч — 2024А» в районе Тайваня. В рамках маневров ВВС КНР задействовали несколько бомбардировщиков для имитации ударов по целям вблизи острова. Отмечается, что воздушные суда выполняли задачи в координации с кораблями ВМС и мобильными подразделениями берегового наведения.