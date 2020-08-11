Таиланд может закрыть границы для туристов до 2021 года

https://static.news.ru/photo/c0acc9f8-dbd5-11ea-8975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto Beck/imagebroker.com/Global Look Press

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) заявило, что границы государства могут оставить закрытыми для путешественников вплоть до 2021 года, так как руководство королевства опасается новой волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в результате завоза болезни из-за рубежа.

Замглавы главы ТАТ Чаттан Кунджара На Аюдхья отмечает, что пока нет никаких точных данных о сроке открытия границ Таиланда. По его мнению, власти страны крайне осторожно подходят к этому вопросу, и нет никаких предпосылок к открытию страны для иностранных туристов в этом году, — говорится на сайте портала TTG Asia.

Чиновник добавил, что подобная ситуация сильно давит на туристическую отрасль — под угрозой оказываются рождественские праздники, являющиеся высоким сезоном. Кроме того, данная сфера может пострадать от отсутствия клиентов во время китайского Нового года в феврале.

В то же время Таиланд планомерно увеличивает список категорий граждан, имеющих право посетить азиатскую страну. Среди них — дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранные гости, приезжающие для участия в выставках и в рамках оздоровительных туров. При этом всем придётся отправиться на двухнедельный карантин.

Кроме того, власти Таиланда разрабатывают меры поддержки туристической сферы на фоне закрытия границ. Кроме того, предлагается допускать на курорты королевства только путешественников, прибывших из городов, где не было зафиксировано случаев COVID-19 за последний месяц, а само пребывание туристов в азиатской стране будет проходить строго в рамках тура.

По мнению чиновников, схема позволит привлечь минимум 500 тысяч иностранных путешественников и поможет туристическому бизнесу выжить в условиях кризиса.

Новый план позволит привлечь не менее полумиллиона иностранных туристов, а доходы составят $1,6 млрд, — говорится в сообщении.

Кроме того, от туристов начнут требовать страховку и отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до поездки, а также пройти ПЦР-исследование по прибытии.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая волна пандемии коронавируса вплотную подобралась к Европе. Резкое увеличение числа заболевших фиксируют в Бельгии, Люксембурге, Франции, Испании, Нидерландах, Германии и других странах ЕС. В некоторых европейских государствах темпы распространения инфекции давно превышают российские.

Но если жители коронавирусных «горячих точек» могут свободно путешествовать по ЕС, то для большинства россиян границы союза остаются закрытыми.