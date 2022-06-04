Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Китая

Фото: Соцсети

На юге Китая с рельсов частично сошел скоростной пассажирский поезд. Машинист скончался на месте, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает Центральное телевидение Китая, виной всему стал внезапный сель. С рельсов сошли два вагона, один из них вынесло на платформу ближайшей станции.

Все случилось в провинции Гуйчжоу в южной части страны. Около 10:30 утра по местному времени пассажирский поезд столкнулся с селевым потоком, который неожиданно сошел на пути.

По предварительным данным, среди пострадавших один проводник и семь пассажиров. Всем им оказывается медицинская помощь. Попытки медиков спасти машиниста не увенчались успехом — мужчина скончался от полученных травм на месте. Остальных 136 пассажиров, которые в момент столкновения ехали в поезде, успели успешно эвакуировать.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий схода селя.

3 июня пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. По предварительным данным, три человека погибли, еще десятки пострадали.