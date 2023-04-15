Премьер Японии извинился перед жителями за взрыв в Вакаяме Кисида извинился перед жителями Вакаямы за доставленные неудобства из-за взрыва

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил перед жителями города Вакаяма на железнодорожной станции и принес им извинения за доставленные неудобства из-за взрыва, сообщает Kyodo. Он подчеркнул, что страна проходит через важный этап местных выборов, поэтому важно обеспечить совместную работу всех людей, вовлеченных в избирательный процесс.

Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом, — сказал Кисида.

Взрыв произошел в Вакаяме на западе страны после того, как в сторону политика был брошен предмет, напоминающий сигнальную ракету. По данным Kyodo, взрыв мог устроить 24-летний житель префектуры Хиого Рюдзи Кимура. Подозреваемый был арестован, мотивы его поступка пока не раскрываются.

В июле прошлого года в Японии был убит экс-премьер Синдзо Абэ. Нападение на политика совершил 41-летний Тэцуя Ямагами. Он дважды выстрелил в спину экс-премьеру во время его выступления в префектуре Нара. После покушения Абэ был госпитализирован и в тот же день скончался в больнице.

По словам Ямагами, первоначально он планировал убить главу «Церкви объединения». Поняв, что сделать это будет трудно, он решил выбрать в качестве мишени Абэ. В «Церкви объединения» заявили, что экс-премьер не имел никакого отношения к ее деятельности.