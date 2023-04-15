Раскрыта личность устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии Kyodo: взрыв рядом с Кисидой мог устроить 24-летний житель Хиого

Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

Японская полиция

Взрыв, прогремевший 15 апреля рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, мог устроить 24-летний житель префектуры Хиого Рюдзи Кимура, сообщает Kyodo. По данным агентства, подозреваемый был арестован почти сразу после взрыва. Мотивы его поступка пока не раскрываются.

Сам Кисида, выступая после прогремевшего взрыва, заявил, что инцидент не должен повлиять на ход выборов в стране.

Вместе со всеми вами мы должны продолжить выборы, — отметил он.

Взрыв произошел в городе Вакаяма на западе страны. По сведениям местных СМИ, хлопок прозвучал после того, как кем-то в сторону политика был брошен предмет, напоминающий сигнальную ракету.

В июле прошлого года в Японии был убит экс-премьер Синдзо Абэ. Нападение на политика совершил 41-летний Тэцуя Ямагами. Он дважды выстрелил в спину экс-премьеру во время его выступления в префектуре Нара. После покушения Абэ был госпитализирован и в тот же день скончался в больнице. По словам Ямагами, первоначально он планировал убить главу «Церкви объединения». Поняв, что сделать это будет трудно, он решил выбрать в качестве мишени Абэ. В организации официально заявили, что экс-премьер не имел никакого отношения к ее деятельности.