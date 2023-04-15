Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв Рядом с местом выступления премьера Японии в городе Вакаяма прогремел взрыв

Фото: POOLKeystone Press Agency/Global Look Press

За несколько минут до начала публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался взрыв, передает NHK. Главу правительства быстро эвакуировали, чтобы обеспечить его безопасность.

Инцидент произошел около 11:30 по местному времени (05:30 мск), после того, как Кисида осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом, был брошен в сторону премьера, и после этого раздался звук взрыва.

На месте задержали одного человека. Отмечается, что политик не пострадал.

В результате инцидента Кисида отменил публичное выступление в городе Вакаяма и сейчас находится в здании главного управления полиции префектуры.

Нападение на Абэ было совершено 8 июля во время его выступления в префектуре Нара. После покушения он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Нападавшим является 41-летний Тэцуя Ямагами, который заявил, что не планировал убивать политика, а его главной целью был высокопоставленный представитель секты. Первоначально Ямагами планировал убить главу «Церкви объединения». Поняв, что сделать это будет трудно, он решил выбрать в качестве мишени экс-премьера. В организации официально заявили, что Абэ не имел никакого отношения к её деятельности.