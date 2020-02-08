https://static.news.ru/photo/5d76fbc0-4be2-11ea-b994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Xiang/Xinhua/Global Look Press

Коронавирус был диагностирован у 27 находящихся в Китае иностранных граждан. 22 остаются в госпиталях, ещё трое были выписаны после лечения, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Заболевание унесло жизни гражданина США и гражданина Японии. Последнему было около 60 лет, уточняет CNN.

Соболезнования в связи с кончиной американца выразил представитель посольства Соединённых Штатов в Пекине, писал NEWS.ru. В Китае число умерших от коронавируса превысило 900 человек.