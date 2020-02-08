Коронавирус был диагностирован у 27 находящихся в Китае иностранных граждан. 22 остаются в госпиталях, ещё трое были выписаны после лечения, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Заболевание унесло жизни гражданина США и гражданина Японии. Последнему было около 60 лет,
Соболезнования в связи с кончиной американца выразил представитель посольства Соединённых Штатов в Пекине, писал NEWS.ru. В Китае число умерших от коронавируса превысило 900 человек.
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