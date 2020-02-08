https://static.news.ru/photo/8c5ba6aa-4a36-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

В китайском городе Ухань скончался от коронавируса гражданин Соединённых Штатов. Ему было около 60 лет.

Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой, — цитирует представителя посольства США в Пекине New York Times.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. В мире заразились более 31 тысячи человек, умерли — более 600, 1,5 тысячи человек выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, японский МИД сообщил, что мужчина ранее был госпитализирован в Китае с подозрением на пневмонию, развившуюся как осложнение инфицирования коронавирусом нового типа.