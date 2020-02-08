https://static.news.ru/photo/c8d3899a-4a31-11ea-901a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Японский МИД сообщил, что мужчина ранее был госпитализирован в Китае с подозрением на пневмонию, развившуюся как осложнение инфицирования коронавирусом нового типа.

Если диагноз будет подтверждён посмертно, это станет первой смертью гражданина Японии от вируса штамма 2019-nCoV. Покойному было 60 лет, передаёт агентство Kyodo.

Как писал NEWS.ru ранее, жители Челябинской области провели пикеты против создания пункта временного пребывания для граждан КНР, где зарегистрирована вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.