https://static.news.ru/photo/ab581e30-4a04-11ea-8841-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/varna74

Жители Челябинской области провели пикеты против создания пункта временного пребывания для граждан КНР, где зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавирусом нового типа.

Обсервационный лагерь открыли в Варненском районе региона, в оздоровительном центре «Тополёк», отстоящем от зданий на 50 метров. Местные СМИ сообщают, что жители заблокировали ведущие в райцентр дороги.

Мы сейчас поднимаем народ, перекрываем въезды, — цитирует одного из протестующих 31.tv.

Утверждается также, что около «Тополька» к полуночи по местному времени собралось всё население Варны, они потребовали дать им проверить машину Скорой помощи и лично убедились, что в ней нет заболевших. Для улаживания конфликта на место прибыл куратор внутренней политики региона Анатолий Векшин.

В администрации области рассказали, что в пункте находились двое граждан КНР без каких-либо признаков вирусных заболеваний. Там они должны были пробыть две недели под надзором специалистов в целях профилактики заболеваемости, передаёт URA.ru.

Местные сообщества в соцсетях сообщают, что ночью на 8 февраля к митингующим вышел глава поселения Константин Моисеев и заявил, что обсервационного пункта в «Топольке» не будет, так как учреждение не подготовлено к этому.

Как писал NEWS.ru ранее, гражданам РФ, которых вывезли из КНР из-за вспышки коронавируса, специалисты оказывают психологическую поддержку. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Речь идёт о пациентах санатория «Градостроитель»