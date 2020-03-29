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Распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Китае в целом остановлено, рассказал официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По состоянию на 28 марта [2020 года] количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Однако он заявил об угрозе новой волны заражения COVID-19. Ми Фэн сообщил, что сейчас выявлено 693 случая коронавируса, которые попали на территорию Китая из 42 стран мира. Из них 83,4% — те люди, кто прибыл в страну из семи государств.

Ранее NEWS.ru писал, что китайская провинция Хубэй, из которой по миру началось распространение COVID-19, снова принимает и отправляет самолёты. Пауза из-за коронавируса длилась 63 дня.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрированы 1 534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Испании превысило 70 тысяч. Умерли 6 тысяч человек. За последние сутки жертвами недуга стали 832 жителя страны.